我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部長洪申翰日前記者會宣布，勞動部將砸逾1.4億元推動「企托333，政府來幫忙」新制，擴大補助企業辦理托育設施及措施。對比台北市長蔣萬安的育兒新政策，國民黨立委徐巧芯的助理謝克洋昨（5）日批評，勞動部推的政策反顯得思考僵化，沒站在勞工角度思考，還一直被問有沒有要跟進蔣萬安？不就更凸顯中央看不到北市府車尾燈？尷尬至極。謝克洋昨代班主持中廣政論節目時指出，勞動部被蔣萬安逼到開所謂的象徵性記者會，政策牛肉沒人在意，記者問中央要不要跟進？不就聽起來像是中央政府追不上台北市政府的車尾燈嗎？謝克洋直言，他覺得這讓洪申翰很尷尬，中央政府牛肉被比較不如台北市政府，太慘了！洪申翰還不答應跟進，還酸象徵性試辦，反而看起來勞動部只是象徵性在開記者會，還在推所謂托育設施、設備，實質減少勞工工作時間才是有幫助的！謝克洋針對勞動部牛肉批評，中央政府思考陷入僵化，認為勞工要錢，但不是！細節藏在魔鬼裡，是要實質陪伴孩子的時間。謝克洋認為，勞動部看起來是站在勞方角度思考，但是跟資方站在一起的就是勞動部，記者會出席的都是資方代表，洪申翰還說資方人資要溝通，那你有站在勞工的角度想嗎？勞動部甚麼時候要跨出下一步？謝克洋狠批，洪申翰開這場記者會尷尬至極，非常難看，像是被總統賴清德逼上去說：一定要推東西！要讓蔣萬安顏面無光！不能讓大家覺得只是北市府在做事。結果大家都在問你要不要跟進北市府。