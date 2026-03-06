我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨團昨上午拍定軍購版本為「3500億+N」，沒想到幾個小時後卻修正為「3800億+N」。國民黨發言人牛煦庭今（6）日解釋，除了美國通過的發價書3500億外，還有台美合作項目也在裡面，所以黨團幹部判斷後，稍微增加數字。國民黨中央昨搶在黨團大會前召開記者會，針對軍購條例態度表態3500億，隨後黨團記者會上，也宣布是「3500億+N」，沒想到過了數小時後，黨團正式新聞稿卻改為「3800億+N」，面對大批媒體詢問，國民黨團始終沒有解釋。國民黨發言人牛煦庭今則出面解釋，除了美國發價書的3500億外，還有台美合作項目也在裡面，所以黨團大會討論後有委員提出，經過黨團幹部綜合判斷後，稍微增加數字，不過大方向不會改變，政府對政府的軍購在發價書後，會分期處理，原則上從速從寬審議，但其他會從嚴把關。針對綠營批評「+N」沒有確切數字一事，牛煦庭也反擊，說怎麼沒有具體數字，前面有3500億就是發價書（LOS），後續還有其他發價書，就用品項編列就好，特別條例也有兩階段實施的前例，前瞻條例就是，既然決定了就按這節奏往前走，每一個黨的版本互相尊重，但不要指手畫腳，否則對好好理性討論國防，推動軍購特別條例順利過關不會有幫助。