美國、以色列對伊朗的聯合軍事行動持續進行中，美軍中央司令部（CENTCOM）當地時間5日宣布，加派B-52「同溫層堡壘」（B-52 Stratofortress）戰略轟炸機，飛往中東執行任務。

綜合美媒報導，美國國防部部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和海軍上將庫珀（Brad Cooper），5日於佛羅里達州的CENTCOM總部舉行記者會時，聲稱伊朗的飛彈攻勢比起開戰首日，已大減90%，無人機襲擊則減少了83%，美國並已擊沉30艘伊朗艦艇，重創伊朗海軍。

報導指出，在取得絕對「空中優勢」的情況下，現在輪到B-52戰略轟炸機登場，以進一步加強對伊朗境內目標的襲擊規模。

美國中央司令部的X發文強調，美國空軍力量無可匹敵，在「史詩怒火」行動的最初100小時內，B-52轟炸機就對伊朗的彈道飛彈發射陣地、指揮控制中心進行了打擊。

美國中央司令部表示，自1965年以來，B-52轟炸機參與了每一場重大衝突，目前伊朗政權影響美國軍隊和區域夥伴的能力正在迅速下降，反觀美國的戰鬥力卻不斷增強，雙航母與多款戰機的轟炸夾擊，正持續摧毀伊朗的海空軍力量。


