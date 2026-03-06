我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨團確定黨版國防特別條例草案，匡列預算上限為新台幣3800億元。對此，總統賴清德今（6）日呼籲，希望立法院不分朝野，展現對國軍的支持，以及對國家安全的維護不打折的。國民黨團昨確定黨版國防特別條例草案，名稱為「強化國防及對美軍事採購特別條例」，匡列預算上限為新台幣3800億元，並授權國防部，未來如有其他對美軍購的必要，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。賴清德上午出席「高速量子運算國家戰略發布會」，會前媒體詢問政院版及藍白兩黨提出的國防特別預算，預計在今天立法院會付委、三版併案審查，但藍白版本大幅縮減預算、且主張階段性編列恐導致戰力大減，請問總統怎麼看？對此，賴清德回應，行政院所提出的國防特別預算案，終於在今天預計要交付委員會審查，要感謝院長韓國瑜以及立法院朝野黨團的支持，他也希望後續的審查，能夠根據專業以及國家需要，特別希望立法院不分朝野，展現對國軍的支持，以及對國家安全的維護是不打折的。