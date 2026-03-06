我是廣告 請繼續往下閱讀

▲館長表示自己一定會要求賴清德出庭，更忍不住酸：「台灣司法真的很好笑！」。（圖／記者嚴俊強攝影）

網紅「館長」陳之漢先前在直播中公開發表「斬下賴清德的狗頭」言論，掀起各界熱議，更因此遭到起訴恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪，新北地院今（6日）開庭審理傳喚館長出庭。而他也在庭後接受媒體受訪，表示自己一定會要求賴清德出庭，甚至怒嗆檢察官寫的起訴書不合理，「你除非是個弱智才看不清楚，台灣司法真的很好笑！」更忍不住問：「司法可以這樣玩嗎？」館長於庭後受訪時先感謝到場聲援他的朋友以及支持者，被問到心情如何時，他怒批：「台灣社會問題這麼多，一堆貪官污吏、奇奇怪怪都可以交保，一大堆罪都不去追。」並再次強調當時直播時稱「斬首賴清德」僅是有粉絲問他：「有沒有看到新聞的斬首行動演習？」甚至自己連門都沒有出，就被起訴恐嚇公眾、危害公眾等罪，讓館長不滿喊：「我就問現在的司法可以這樣玩嗎？」他強調，「我一定會要求賴清德出庭！至於他要不要出庭就看法官。」此外，他表示先前至新北地檢署開庭時，已將所有證據都付給檢察官，「你除非是個弱智才看不清楚，這種起訴書敢寫出來，台灣司法真的很好笑。」提到自己遭起訴的罪名中有「公眾」兩字，「我在講賴清德跟公眾有啥關係？」他提到自己也經常遭到造謠、抹黑及詛咒，如按照一樣的標準，台灣監獄關不完，「我再講一次這東西我真的覺得很誇張！」