全家服務又升級了！今（6）日官方宣佈門市引進「現沖味噌湯」機台，先結帳後就可自行操作機台，每杯新品嚐鮮價只要29元，比爭鮮味噌湯還便宜，即起至3月31日前，購買「現沖味噌湯」搭購茶葉蛋一顆，只要39元，當成早餐、下午茶點心超剛好。
全家開賣「現沖味噌湯」！單杯只要29元
全家表示，據銷售觀察，
逢氣溫驟降，就會帶動熱飲與熱食需求同步升溫，尤其是熱湯品銷售更是呈雙位數成長。因此全家率先導入便利商店首見日本進口味噌湯機，開賣「現沖味噌湯」。
「現沖味噌湯」裡可以吃到海帶芽、
豆腐與卷麩等豐盛配料，湯底採用日本第一味噌品牌MARUKOME丸米綜合味噌醬， 以米味噌、豆味噌與麥味噌3種味噌調和，風味更濃厚醇香， 帶來更深層的飲用滿足感。
消費者先結帳後，就可自行操作味噌湯機台，透過「一撕、二放、三注湯」簡單3步驟，一碗熱騰騰的味噌湯就出爐了！「現沖味噌湯」 原價35元，即起至3月31日前嚐鮮價29元，且凡購買味噌湯搭購茶葉蛋一顆，組合價只要39元。
全家「現沖味噌湯」比爭鮮便宜！全台僅4店喝得到
全家「現沖味噌湯」嚐鮮期間特價29元，比爭鮮味噌湯更便宜，不過全家主打方便快速，跟爭鮮相比，配料明顯較少，尤其不像爭鮮有加入鮭魚，只有簡易的海帶芽、
豆腐與卷麩，但24小時販售的優點，讓民眾隨時想喝都喝得到，更方便快速。
要注意的是，目前僅「全家」新竹龍山店、新竹交大店、新文大店及長賓店4間店舖測試販售，預計今年將陸續擴大導入至100間店舖。
7-11霜淇淋新口味「開心果巧克力」！五六日第二支半價
此外，7-11酷聖霜推出新口味「開心果巧克力」，濃郁香醇的冰淇淋食感迎接春暖花開的季節，3月4日至4月14日間每周五六日憑icash2.0、icash Pay、uniopen聯名卡 支付，享第二件半價。
早春冰品則還推出包含「美祿濃厚冰淇淋筒」、「日本黑雷神巧克力雪糕」、「雀巢Kitkat粉紅莓果脆片冰棒」、「櫻花玫瑰風味思樂冰」等，陪大家一起迎接春季到來！
資料來源：7-11、全家
我是廣告 請繼續往下閱讀
全家表示，據銷售觀察，
「現沖味噌湯」裡可以吃到海帶芽、
全家「現沖味噌湯」比爭鮮便宜！全台僅4店喝得到
全家「現沖味噌湯」嚐鮮期間特價29元，比爭鮮味噌湯更便宜，不過全家主打方便快速，跟爭鮮相比，配料明顯較少，尤其不像爭鮮有加入鮭魚，只有簡易的海帶芽、
要注意的是，目前僅「全家」新竹龍山店、新竹交大店、新文大店及長賓店4間店舖測試販售，預計今年將陸續擴大導入至100間店舖。
此外，7-11酷聖霜推出新口味「開心果巧克力」，濃郁香醇的冰淇淋食感迎接春暖花開的季節，3月4日至4月14日間每周五六日憑icash2.0、icash Pay、uniopen聯名卡 支付，享第二件半價。
早春冰品則還推出包含「美祿濃厚冰淇淋筒」、「日本黑雷神巧克力雪糕」、「雀巢Kitkat粉紅莓果脆片冰棒」、「櫻花玫瑰風味思樂冰」等，陪大家一起迎接春季到來！