大罷免去年連署期間，國民黨台中黨部對民進黨立委蔡其昌、何欣純發起罷免，卻爆發偽造連署書事件，台中地方法院今（6）日將34名被告依《個資法》判刑，其中，藍營台中黨部總幹事伍康龍因2罪被判1年8月與3月徒刑，書記長陳劍鋒也因2罪被判處1年6月與3月徒刑，均褫奪公權2年，緩刑5年。藍營台中黨部人士原於一月份開庭時當庭認罪，並希望調解，檢方而後依《個資法》、偽造文書以及《選罷法》等，起訴共達34人，台中地院並於今日宣判34名被告涉犯《個資法》。遭判有期徒刑的伍康龍、陳劍鋒表示不會上訴，但是不曉得檢方會不會上訴，他們將尊重司法。伍康龍、陳劍鋒之外，其餘被告均遭判3月至1年2月左右不等刑期，大多獲得緩刑與易科罰金，僅有黃復興黨部志工周岳平與買志勇未獲緩刑，各判9月與1年刑期。台中的偽造連署事件中，伍康龍為總負責人，陳劍鋒則協助推動，為求迅速讓連署達標，伍康龍決定抄寫黨員名冊。依照中檢統計，藍營台中黨部總計有34人參與此案，包含各區黨部執行長、副執行長或是專員、秘書、黨工等人，送件、補件均有抄寫偽造名冊情事，每人偽造數量約在百件上下，總計達到4258件。