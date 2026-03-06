我是廣告 請繼續往下閱讀

迎接女神節購物檔期，亞洲最大現金回饋平台 ShopBack 推出「蝦貝女力主場祭」，活動自3/2至3/8登場，不僅提供最高 26% 現金回饋，只要透過平台下單，即有機會抽3,800元現金回饋，3/3與3/8指定時段下單，還可抽市價17,500元的HR赫蓮娜「PX50極塑黑繃帶修護乳霜」根據ShopBack平台資料顯示，2025年女神節檔期平台累計發放近600萬元現金回饋，相較2024年同期，購物人數成長42%。其中更出現單一用戶在活動期間累積現金回饋突破10萬元的紀錄！而去年3月女神節檔期，月銷量成長由運動潮流品牌 Adidas奪冠，隨著 JENNIE 與 Kendall Jenner 釋出最新 Adidas Originals 經典 Superstar 形象照，話題熱度攀升，今年更推出閃購時段限時加碼回饋26%！日常必逛的連鎖藥妝康是美，今年也提供美妝及保養品 2%現金回饋。ShopBack也在3/3與3/8兩日推出限時閃購優惠，包括Adidas最高26%、摩曼頓22%、蝦皮22%、lululemon 17.5%，以及雅詩蘭黛、La Mer、Jo Malone等品牌16%現金回饋。活動期間若累積完成8筆訂單（外送平台除外），還可獲得額外現金回饋，並取得抽3,800元現金回饋資格。