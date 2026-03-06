我是廣告 請繼續往下閱讀

3月8日是一年一度的國際婦女節，立法院長韓國瑜仍貼心在今（6）日準備玫瑰花送給女性立委與立院女性同仁。韓國瑜說，「今天立法院特別準備了玫瑰花，將這一份真心敬意與謝意，送在場本院所有的女性委員同仁手上，藉這個機會，向全天下所有的女性同胞，祝福婦女節快樂，希望每一位婦女像玫瑰一樣綻放美麗，更充滿著健康活力，祝福大家婦女節快樂。」國民黨立委陳菁徽收到花後相當感動，直說，「週日國際婦女節，謝謝最暖的韓國瑜院長，送每位女性委員鮮花，祝福大家女王節快樂。」國民黨立委柯志恩也說，「每年3月第2周星期五是『台灣為女著紅日』，穿戴紅色衣飾響應，呼籲更關心、重視女性的心血管健康。週日即將迎來三八婦女節，收到韓院長的花禮祝福，也分享給每一位粉絲好友，致敬所有女性朋友們，婦女節快樂，不論在職場或家庭，願永遠堅強、樂觀、自信、美麗，活出自己的美好人生！」