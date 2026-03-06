我是廣告 請繼續往下閱讀

44歲張姓婦人日前因車禍送醫，經急診安排腹部電腦斷層檢查，意外發現直腸後方竟藏有一顆約10公分大的腫瘤。轉介至大腸直腸外科進一步追蹤後，確診為罕見的「尾腸囊腫」。為避免腫瘤惡化風險，醫師評估後建議採用達文西機械手臂切除，不僅完整取出腫瘤，更成功保留直腸，大幅降低對排尿、排便與性功能的影響，讓張婦直呼真的是因禍得福。亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫師傅軍毓表示，患者自述過去數十年來身體皆無異狀，直到日前發生車禍擦撞送醫，才意外揪出病灶。後續經大腸鏡及核磁共振攝影（MRI）確認，該腫瘤直徑長達10公分，且緊貼直腸壁。患者看到影像報告也嚇了一跳，驚呼，沒想到肚子裡居然藏著「壞東西」！傅軍毓指出，「尾腸囊腫」（Tailgut Cyst）屬於罕見的先天性病灶，好發於中年女性，典型位置在直腸與薦骨之間。此類囊腫多半沒有特殊症狀，但若體積過大，可能會壓迫周邊器官。儘管尾腸囊腫以良性居多，但少數體積龐大的腫瘤內部恐產生惡性變化，因此一般都會建議及早手術切除為宜。經醫療團隊與病患、家屬討論，為確保能將腫瘤從直腸後方安全剝離而不傷及直腸，同時避免術中腫瘤意外破裂導致細胞擴散，最終決定採用達文西機械手臂進行手術。過程僅在腹部留下4個微小創口，歷時約2小時即順利完成「拆彈」。傅軍毓強調，骨盆腔空間狹小、解剖構造複雜，且周圍佈滿重要的神經、血管與泌尿生殖器官，對手術器械的靈活度與精準度要求極高。相較於傳統腹腔鏡，達文西機械手臂能提供高解析度3D立體影像，幫助醫師精準辨識組織層次、血管走向與腫瘤邊界。此外，機械手臂可進行多方向、近360度旋轉，模擬人類手腕的靈活動作，在狹小的骨盆腔內完成精細縫合與解剖。此技術不僅能顯著降低出血量、縮短手術時間，更具備傷口小、疼痛輕、恢復快等優勢，有助於保留重要神經與器官功能。不過傅軍毓也提醒，醫療技術日新月異，各種術式皆有其優缺點，患者術前務必與醫療團隊充分溝通討論，以選擇最適合的治療方案。