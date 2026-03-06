我是廣告 請繼續往下閱讀

有人在逢低承接嗎？台北股市今（6）日開低走高，開盤下跌189點、來到33483.94點，隨後開始有買盤挹注，在上午10點過後成功翻紅，截至上午10點35分上漲96.26點或0.29%，來到33769.2點。中小型股表現更加強勁，櫃買指數開盤上漲0.15點、來到304.36點，隨後雖然遇壓翻黑，但也是不到10點成功翻紅，截至上午10點35分上漲3.75點或1.23%，來到307.96點，顯示出買盤轉向中小型股。不過權王台積電仍舊是熄火表態，以1880元開出，盤中一度回到平盤價1990元，隨後再度走低。資金今日轉向面板族群，其中群創出量走高，截至上午10點35分成交量逼近50萬張，上漲逾4%；友達也有超過9萬張成交量，上漲近3%。此外，低軌衛星概念股也有買單挹注，其中指標股之一的兆赫受惠於相關題材，攻上漲停價56.2元，百一上漲逾8%，智邦上漲逾5%。光電族群也有買單挹注，誠美材、鼎元、天瀚、GIS-KY攻上漲停板，精金上漲逾9%，國碩上漲逾6%。此外，塑化股更是掀起漲停潮，台聚、華夏、台達話、台苯、國喬、再生-KY攻上漲停板，亞聚、中石化逼近漲停，台塑上漲逾5%。不過記憶體族群持續走低，南亞科下跌逾2%，華邦電下跌0.45%，旺宏早盤逆勢走高，但也回落到平盤價107.5元。