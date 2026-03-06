我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄網紅「五寶媽」宋姓女子，2024年6月涉嫌將一名歲男童虐待致死遭檢方起訴，更駭人的是，辦案人員調閱監視器後發現，受害者不只一人，原來就在5月30日，宋女甚至曾在短短一週內，對另一名洪姓嬰兒施以蓋被悶壓、單手丟摔等殘酷虐待，目前男童虐死案正由國民法官審理中，而洪姓嬰兒受虐案則遭高雄高分院依成年人傷害兒童罪，判處宋女有期徒刑2年，全案尚未定讞。回顧事件，2023年2月起「五寶媽」宋姓女子受到陳姓父親以每月3萬元酬勞委託全日托育，怎料在2024年6月6日，宋女突然將2歲男童緊急送醫，但到院時陳姓男童已經奄奄一息，經搶救仍宣告不治。後續檢察官對男童遺體進行相驗，發現男童頭部合計有15處新舊傷勢，其中7處疑為棍棒、鞋拔等物導致受傷的傷口，懷疑男童生前遭到施虐。檢警調查後才發現，原來就在5月30日，宋女曾數次拿起鞋拔朝陳姓男童毆打，還因為男童不願吃飯，用力捏他大腿，更曾將男童抓起重摔，後續的施虐行徑長達一週，宋女被橋頭地檢署依成年人傷害兒童致死起訴，現由地院國民法官審理中。事件曝光後，辦案人員前往宋女住處調閱監視器，卻驚見害人一幕，原來從2024年6月1日至6月6日短短幾天內，宋女竟多次對另一名洪姓嬰兒施暴，除了拍打腹部等肢體暴力外，甚至曾以棉被遮蓋嬰兒全臉並用手重壓長達30秒。更令人髮指的是，宋女還曾單手將嬰兒從嬰兒床猛力丟摔至沙發，或是抓起嬰兒左手直接甩向床外地板，導致孩子重摔在地墊上。全案經由橋頭地方法院審理後，法官認定宋女行為惡劣，依「成年人傷害兒童罪」判處有期徒刑2年。儘管宋女不服判決提起上訴，但高雄高分院則認為，宋女身為保母，卻對嬰兒施以暴力及高度危險動作，嚴重違反職業倫理，最終駁回上訴，維持原判，目前全案尚未定讞。