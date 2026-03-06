我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊戰火引發外界關心國內能源供應問題，台中市長盧秀燕表示，經濟部已經證實，台灣的天然氣只能用到3個星期後，若不能適當補充，可能就要「斷氣」了！民眾憂心屆時家戶的天然氣要怎麼辦？她呼籲中央應該向全國民眾說明，讓國人有心理準備，也要優先保障大家煮飯、燒水、洗澡，以及餐飲店的民生用氣。盧秀燕今（6）日主持太平生命紀念館啟用典禮，受訪時主持提及她非常擔心能源問題。盧秀燕表示，經濟部已經證實，台灣的天然氣只能用到3星期後，如果不能適當補充，可能就要「斷氣」。雖然經濟部表示可改用煤炭或石油等其他方式發電，但家戶能源包括民眾煮飯、燒開水、洗澡大多用天然氣，很少人燒柴燒煤，如果天然氣只能用到這個月，家戶的天然氣要怎麼辦？她表示這件事比什麼都急，中央應該先讓全國民眾有心理準備，清楚說明大家煮飯、燒開水、洗澡等等家戶用氣是否能優先保障，否則再3個星期台灣就要沒氣，是很嚴重的問題。盧秀燕不只希望中央保證家戶用天然氣使用無虞，民生用天然氣如小吃、餐飲店也應優先保證。