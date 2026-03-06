我是廣告 請繼續往下閱讀

新光金控、新光人壽前董事長吳東進被控挪用新光人壽「板新傑仕堡」樓面與硬體設備等多項資源，替自己名下公司「傑仕堡健身」打造豪華健身房，導致新光人壽損失近億元。案件在2024年6月遭檢調搜索約談後，吳東進以1億元交保，新北地檢署偵查終結後依違反《證券交易法》非常規交易罪及《保險法》特別背信罪起訴吳東進等4人，並向法院具體求刑5年。新北地院今（6）日上午開庭審理，吳東進親自出庭應訊。除了吳東進外，遭起訴的被告還包括新光人壽不動產管理部前副總盧麒堯、林偉傑及資深協理張良梓。檢方認定，4人涉嫌在「傑仕堡有氧園區」相關營運過程中，動用新光人壽的樓面、設備與資源，協助吳東進個人公司經營健身房，相關安排不符一般商業交易條件，已構成非常規交易，並涉及對公司利益不利的特別背信行為。檢方指出，上述作法使新光人壽承擔成本與資源支出，卻未取得相對應利益，造成公司損失達9947萬餘元。檢察官認為，相關行為嚴重違反公司治理原則，也破壞金融保險業最重要的信賴基礎，對新光金控與新光人壽的企業形象與營運帶來重大影響。起訴書另指出，吳東進長年經營新光金控與新光人壽，卻未妥善區分公司利益與個人事業利益，將集團資源挪用於自己名下公司營運，形同「以公濟私」。檢方考量其犯行性質、對公司造成的損害，以及吳東進年近80歲等情況，向法院建請判處5年有期徒刑。根據新光集團網站資料，「傑仕堡有氧園區」主打全齡共享生活概念，整合醫療、保全與酒店式管理服務，園區內包含頂級酒店式寓所「新光新板傑仕堡」，並設有健身俱樂部、餐廳、美容會館、健康檢查中心與音樂廳等多元設施。不過該園區營運模式遭檢舉涉及背信弊案，檢調因此展開調查並起訴相關人員，全案目前由新北地方法院審理中。