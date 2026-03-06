我是廣告 請繼續往下閱讀

市井結夏引退 4月拍攝全取消

日本AV界再拋震撼彈，出道僅3年半的女優市井結夏，突然在X宣布正式引退，表示：「今天，我正式從AV女優的身分引退了。」還向一路支持的粉絲與工作人員道謝，坦言「這3年半真的過得很開心」。她更透露體力透支的關係，原本排到4月的拍攝工作全部取消，毫無預告的決定瞬間嚇瘋一票粉絲，目前她已轉戰風俗店從事泡泡姬工作。市井結夏表示：「今天，我正式從AV女優的身分引退了。一直以來支持我的各位，還有一直在背後支撐我的所有工作人員，真的打從心底感謝你們。這3年半真的過得很開心啊❣️」而她不是沒工作、不是人氣下滑才離開，而是自己主動喊停，「原本排到4月的拍攝工作，全部都取消掉，然後我就直接引退了，所以沒有什麼所謂的『引退作』。」沒有告別作、沒有最後一片，乾脆俐落結束這段女優生涯。消息曝光後，台灣知名AV評論家一劍浣春秋也在PlayNO.1發文分析，指出市井結夏其實還有工作安排，是她本人主動取消原本排到4月的拍攝行程，才會出現這種幾乎「瞬間消失」的引退方式，所以她並不是被市場淘汰，而是自己做出的決定。至於為什麼突然離開AV界，市井結夏也在新開的社群帳號坦白，她表示最主要的理由其實很單純，就是身體撐不住，高強度拍攝對體力的消耗太大，已經到極限，因此決定停下來轉換人生跑道。從她開設的帳號也能看出下一步，已轉往東京吉原的風俗店工作，成為泡泡姬，排班不算密集，身體負擔相對小很多。