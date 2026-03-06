我是廣告 請繼續往下閱讀

藥界終於有喘息空間 黃金舜：盼多點能力研發專利藥、學名藥

總統賴清德於昨（6）日健康台灣推動委員會後裁示，為強化國家醫療體系供應安全與藥品韌性，研議暫停藥價調查3年。藥界認為，雖然藥價今年砍36.15億為歷年最低，但基本上藥界仍哀鴻遍野，加上缺藥情況嚴重，政府應好好考慮對於藥品發展是否友善。而許多藥界聽到消息也相當開心，認為藥界終於有喘息空間。賴清德昨裁示，為強化國家醫療體系供應安全與藥品韌性，研議暫停藥價調查3年。中華民國藥師公會全國聯合會榮譽理事長黃金舜受訪時說，昨天會議主題是「國家藥品韌性」，因此他身為藥界唯一代表，也直接向總統及健康委員會表達，今年砍藥價砍了36.15億，雖是「歷年來最低」，但藥界仍哀鴻遍野。健保署曾表達，若地板價不符合成本可以申訴。黃金舜則以「牛肉麵」為例，每一塊牛肉、蔥、麵條和湯的價格成本都必須分析的非常透徹，政府才同意給你微薄利潤時，業者基本上都不想走這條路。黃金舜說，加上缺藥情況嚴重，政府也應考量在物價逐步上升的階段，卻逐年砍藥價，對於整個藥品的發展可說是不友善。黃金舜也分享，許多藥界朋友看到消息非常開心，認為藥界終於有喘息空間，相信停止3年的藥品調查，對於醫院、診所、社區藥局及代理商、藥品製造商等，應不會有斷藥問題。基本上現在台灣健保使用的藥物有1萬4千多種，黃金舜說，常用的藥約1700多種，而這3年若藥品未做藥價調查，不會因為這種因素而被淘汰。不過，是否在這3年藉由暫停藥價調查，就可強化台灣學名藥發展。黃金舜認為，先前逐年砍藥價，導致這個行業本就奄奄一息，只能勉強活下來，哪有能力研發學名藥、專利藥。若政府真的要發展學名藥，黃金舜強調，這3年可讓業者有喘息空間，除了活下去，還有多點能力研發專利藥、學名藥。對於健保部分，黃金舜說，「這隻牛要再剝皮應該也所剩無幾了」，光從健保砍藥價注入健保費用，「我覺得是微乎其微。」