中東地區開戰，伊朗封鎖荷莫茲海峽，即便美國持續對伊朗海軍產生毀密性打擊，封鎖仍未解開，仍有約300艘船困住。國際油價、氣價也持續攀升，連無須經過荷莫茲海峽的煤炭價格也水漲船高，牽動台灣油價、天然氣價，仍至3月即將審議的電價。經濟部昨（５）日則信心喊話，無論是電價或氣價，經濟部態度就是穩定物價。因應美國、以色列攻擊伊朗，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在聯合行動中喪命，伊朗隨即對周邊中東國家採取報復攻擊，也封鎖荷莫茲海峽，阻斷全球原油及天然氣運輸，影響到全球能源運輸。據今（6）日最新資訊，布蘭特原油已經漲到每桶84.47美元、西德州原油漲至79.82美元，與去年12月的低點比較，價格至少上升4成以上。天然氣部分，普氏日韓指標LNG期貨價格（JKM）從去年12月的每9.46 MMBTu／美元，近期上揚至15.11美元，漲幅近6成。值得一提的是，即便是不用經過荷莫茲海峽的澳洲煤碳，也因為成為能源替代選項，水漲船高。據紐卡斯爾煤炭期貨合約價格，去年同期價格約每噸104.1美元，迄今已漲至132.75美元，年增約26%。台灣去年9月電價審議會決議調漲民生用電價格，整體平均電價由每度 3.7556 元調高至 3.7823 元，平均調幅為 0.71%；如今經濟部電價費率審議會將在本月召開，決定4月至9月電價，按照如今態勢，恐面臨漲價壓力。對此，經濟部長龔明鑫昨（5）日信心喊話，目前國內儲油量超過100多天，急迫性沒有那麼強，天然氣儲存量也超過11天以上，符合現有規定，「我們對油與氣都有掌握。現在請賴次長（賴建信）每天開會，盡量把4月份的油與氣也掌握下來」，台灣1個月平均有30條船，從中東過來是10條船，其他國20條是沒有問題。至於台灣油價有「雙緩漲機制」，所以如果價格一定是在亞洲鄰國中最低，即便有漲，漲幅也會在一定範圍內；電價最終會由電價委員會決定，「但在此時間點，我們的態度仍是穩定物價，這是重要目標，我們會盡力往這個方向努力。」至於媒體提問，天然氣價格飆漲，那麼4月月家用與電業用的天然氣是否勢必漲價？龔明鑫直言不一定，強調國營事業既然是國營事業，就無法充分反映市場因素，因為有國價任務在身，平穩物價是國營事業重要的任務。