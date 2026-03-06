我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（WBC）C組賽事中，台灣隊首戰最終以0比3敗給澳洲隊，今（6）日將對決日本。對此，總統賴清德上午表示，雖然昨天結果不如預期，但今天將對上日本，相信國家代表隊一定會全力以赴。賴清德上午出席「高速量子運算國家戰略發布會」，針對台灣隊WBC首戰失利，賴清德說，昨天的台澳大戰，雖然結果不如預期，但台灣球迷塞爆了日本東京球場，這種熱情已經在世界的棒球界引起讚嘆。賴清德提到，台灣下午將對上日本，相信國家代表隊Team Taiwan一定全力以赴，所有球迷也一定比昨天拿出更大的熱情，加油一定會更大聲，「我在這裡祝福我們Team Taiwan、台灣的國家代表隊，今天晚上能旗開得勝」。賴清德也笑稱，身旁的國科會主任委員吳誠文是國家英雄，過去是少棒國家代表隊的王牌投手。吳誠文則說，他的感覺跟總統一樣，一定會贏的，「大家加油，幫我們中華隊集氣」。