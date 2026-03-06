我是廣告 請繼續往下閱讀

政府推動「AI新十大建設」，今（6）日舉辦「高速量子運算國家戰略發佈會」，賴清德總統指出，量子科技從基礎科研邁入應用實踐；「量子國家隊」要進化為「量子國際隊」，將與理念相近的國家建立「關鍵供應鏈夥伴關係」，邀請國際優質團隊與台灣一起合作，加快高速量子運算系統發展，成為量子運算商用化的關鍵助力。國科會今在國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI）舉辦「AI新十大建設-高速量子運算國家戰略發佈會」，並啟用「量子電腦次系統驗證平台」；國發會、經濟部、中央研究院等首長，以及緯創、漢民、仁寶等國內業界巨頭，還有國外業界代表芬蘭量子電腦公司IQM、美國量子運算廠SEEQC等皆出席。國科會主任委員吳誠文表示，第一期計畫目前已成功逐步研發出具競爭力的超導量子位元晶片與矽基自旋量子位元，以及低溫讀取與控制模組。代表我國已具備從晶片設計、製造、封裝到關鍵控制與讀取模組的完整自主供應鏈潛力，在國際合作的談判桌上擁有了珍貴的對話籌碼。第二期的量子科技戰略的核心思維為「以半導體優勢邀請國際合作」，將臺灣供應鏈實力嵌入全球量子生態系。「AI新十大建設-高速量子運算國家戰略」有四大戰略，吳誠文指出，分別為啟動北部驗證平台、建置南部HPQC算力中心、發展產業供應鏈，並邀請國際合作共同開發軟體與系統。今啟用位於北部的「量子電腦次系統驗證平台」，未來也將於南部建置「HPQC異質混合運算主機」，可補強系統軟體大腦，提供最強大的後端運算支援。賴清德表示，政府正全力推動「AI新十大建設」，其中「高速量子運算」是政府推動數位國防、資安加密、以及次世代產業轉型的必備工具。台灣的「量子國家隊」要進化為「量子國際隊」，運用台灣在先進半導體製程、AI高速運算設備的優勢，以及在全球供應鏈的角色，與理念相近的國家建立「關鍵供應鏈夥伴關係」，在全球高速量子運算生態系中，找到最關鍵的位置。