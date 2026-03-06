我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國1彰化路段聯結車爆胎導致後方車輛閃避不及，16台車發生連環車禍。（圖／國道警方提供）

▲後方車輛閃避不及，發生連環車禍。（圖／國道警方提供）

▲後方車輛閃避不及，發生連環車禍。（圖／國道警方提供）

國道1號彰化路段昨（5日）晚間發生驚險連環事故，一輛半聯結車在行駛途中突然爆胎，散落的胎皮擊中後方車輛，最終造成17車連環撞，所幸整起事故未造成人員傷亡，堪稱不幸中的大幸。國道公路警察局第三公路警察大隊表示，事故發生於昨晚約7時45分，地點在國道1號南向196.6公里彰化路段。當時31歲林姓男子駕駛半聯結車行駛於中線車道，左側第2軸車輪疑因不明原因突然爆胎，破裂的胎皮散落在中線及外側車道，導致後方車輛反應不及。警方指出，後方共有16輛車因閃避不及、輾過胎皮或發生擦撞而接連碰撞，事故發生後，中線與外側車道停滿受損車輛，現場一度相當混亂，不少行經內側車道的駕駛目擊時也被嚇得不輕，一度誤以為發生重大傷亡車禍。所幸整起事故未造成人員受傷，警方到場後對相關駕駛進行酒測，數值均為0，排除酒駕情形。事故現場經處理後，於晚間8時54分排除，恢復全線通車，交通逐漸恢復順暢。警方表示，若車輛行駛途中發生車輪、輪胎膠皮或其他機件脫落情形，依《道路交通管理處罰條例》第30條之1規定，可對駕駛人處以新臺幣1000元至6000元罰鍰。本案林姓駕駛也將依規定開罰。警方同時提醒，無論大型車或小型車，平時都應定期保養車輛，尤其是輪胎等關鍵零件，上路前也應仔細檢查車況，以避免因機件故障引發事故，危及自身與其他用路人的行車安全。