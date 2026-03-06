我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊衝突引發原油供給中斷疑慮，布蘭特原油站上每桶80美元，市場對原油供應中斷的疑慮急速升高，帶動上游原料價格大幅彈升，激勵塑化股今（6）日全面噴發，台聚、華夏、台達話、台苯、國喬、再生-KY攻上漲停板。國際油價持續走高，布蘭特原油衝上80美元關卡，遠東區塑化原料報價大漲，苯、乙烯分別上漲99、95美元，丙烯也上漲55美元，中下游塑化產業迎來一波漲價利益。除了原料乙烯、丙烯報價上漲，各種塑化產品（PE、PP、PVC、EG等）現貨報價也走高，PP上漲90美元，HDPE漲70美元，PVC漲30美元，而LDPE大漲200美元。國內塑化業者指出，伊朗不僅是國際重要產油國，也是石化原料輸出大國，目前該國塑膠及半成品油多數銷往中國，若中國需求因供應受限無法滿足，價格將逐步反映，預期將拉抬亞洲塑化產品價格，台塑、台化、國喬、台達化等將受惠。根據外媒報導，油價增添不確定性，但川普表示，美國的軍事行動才是他關心的首要任務，對油價上漲並不擔心，因為一旦行動結束，油價就會迅速下跌。「如果油價上漲，那就漲吧」。消息一出，帶動塑化族群掀起漲停潮，台聚、華夏、台達話、台苯、國喬、再生-KY攻上漲停板，亞聚、中石化逼近漲停，台塑上漲逾5%。