全家7-11全聯週末冰品優惠好甜！全家今（5）日起至10日前，門市有霜淇淋兩支只要55元，相當於第二支只要6元；全聯哈根達斯整桶420至473ml只要199元，且熱門口味草莓、香草、抹茶通通有，還額外加贈50元品牌滿額折價券；7-11則是使用指定支付方式，享霜淇淋第二件半價優惠。

🟡全家霜淇淋第二支6元！APP寄冰5支188元

全家今起至3月10日前，門市購買霜淇淋兩支55元。且3月5日起至7日限時3天，全家APP隨買跨店取推出5支188元快閃優惠。

3月口味為「伊藤園抹茶霜淇淋」熱銷回歸，使用日本直輸 100%的鹿兒島抹茶粉，且本次配方升級，茶粉含量加量升級，入口滑順不甜膩，微苦回甘，尾韻茶香綿長，讓整體層次更顯濃郁鮮明。雙口味搭配的是「焦糖蘇打風味霜淇淋」，焦糖的甜香與清爽感，成功襯托出抹茶的濃厚茶感。

▲全家霜淇淋新口味，「伊藤園抹茶霜淇淋」濃郁升級回歸！即起至3月7日限時3天，APP快閃優惠5支188元。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡全聯哈根達斯199元！20款人氣口味可選

全聯自3月6日起至3月18日前，全台全聯、大全聯門市，設有哈根達斯冰箱門市，指定「哈根達斯品脫420~473ml」每桶只要199元，熱門口味包括草莓、香草、抹茶等共20種任選，再額贈50元品牌滿額折價券（單筆不累贈、下次使用）。

且本次活動更首度擴及花東地區共30家全聯門市，推出「哈根達斯品脫473ml」6款經典口味，包含草莓、夏威夷果仁、蘭姆葡萄、抹茶、淇淋巧酥與巧克力，同樣下殺199元並贈滿額折價券。

▲甜蜜開搶！全聯哈根達斯品脫199元，花東門市首度加入，6款經典口味也特價。（圖／全聯提供pxmart.com.tw）
🟡7-11霜淇淋第二支半價！新口味「開心果巧克力」

7-11即起至4月14日間每周五六日憑icash2.0、icash Pay、uniopen聯名卡支付，即可享霜淇淋第二件半價。

本月酷聖霜推出新口味「開心果巧克力」（原價59元），嚴選以香氣聞名的西西里開心果，融合絲滑的巧克力，搭配酷聖石美式奶香基底，口感綿密濃順。濃醇巧克力帶出開心果的溫潤香氣，層次豐富、質地細緻，每口都是高級的奢華體驗。

▲7-11酷聖霜新口味「開心果巧克力」，濃郁香醇的冰淇淋食感迎接春暖花開的季節。（圖／7-11.com.tw）
資料來源：7-11全家全聯

