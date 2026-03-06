我是廣告 請繼續往下閱讀

IC設計廠祥碩首度實施庫藏股發威，股價繼昨（5）日漲停後，今（6）日無畏大盤拉回持續走強，早盤大漲逾5%。祥碩宣布啟動上市以來首度庫藏股計畫。公司5日董事會通過，自3月6日起至5月5日進場買回自家股票，預計買回900張，買回價格區間為896至1939元；若股價跌破區間下緣，仍將持續執行買回。祥碩說明，此次辦理庫藏股主要目的在穩定市場信心、維護公司信用與股東權益，也代表公司對股東長期承諾的落實。公司規劃買回後將直接辦理註銷，藉此降低流通在外股數，並期望提升每股盈餘（EPS）等財務指標，進一步支撐投資價值。祥碩2025年全年合併營收134.15億元，稅後純益54.26億元，每股純益72.7元。公司此次啟動庫藏股，也被市場解讀為在股價低檔盤整之際，透過實際行動釋出穩盤訊號，也因此，在今日大盤拉回之際，祥碩逆勢走高，盤中最高一度來到1360元，上漲逾6%。