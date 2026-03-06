將協助有意離境卡達的國人以陸路方式前往沙烏地阿拉伯首都利雅德 ，再轉搭國際航班返國，並開放有意離境國人登記相關資訊。



我是廣告 請繼續往下閱讀 我國駐沙烏地阿拉伯代表處代表張治平偕組長潘俊彥於昨日下午 2時入境卡達，期間卡達曾發布3次國家級警報，評估情勢後持續進行護僑任務，陸續前往Radisson Blu、Wonder Palace、Pullman Doha等3家旅館會晤滯留在卡達的國人共11位， 除表達政府關懷之意，同時暸解國人身心狀況及後續返國規畫， 並說明駐處已規劃有意離境卡達的滯留國人， 以陸路方式自卡達多哈經 Abu Samra 邊關前往沙京利雅德轉搭商業航班返台的方案，並開放登記。



外交部指出，張治平除將持續前往其他旅館瞭解短期滯留卡達的國人需求， 並持續說明駐處規劃的離境協助方案外，同時也將與當地僑胞會面， 共同評估當前安全局勢，表達政府關懷之意。



交部及我國駐沙烏地阿拉伯代表處將持續開展保護我海外國人具體 行動，密切關注在沙烏地阿拉伯及卡達的國人需求， 積極提供相關資訊與必要協助，並以同理心與專業態度， 確保國人在需要時能獲得即時且妥適的服務。



外交部同時提醒，目前仍滯留卡達的國人務必提高警覺， 隨時注意當地安全情勢發展，並遵循卡達政府發布的安全指引， 以確保人身安全。 駐沙烏地阿拉伯代表處亦將持續與當地國人保持聯繫， 俾利提供必要協助。國人如有任何需要， 也可隨時與我國駐沙烏地阿拉伯代表處聯絡，聯繫電話：+966- 505-223-725。



美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲，伊朗也對中東多國美軍設施報復反擊。中東戰火延燒，各國接連啟動撤僑，中東地區仍有200多名國人滯留。外交部今（6）日表示，為協助有意離境的國人返國，我國駐沙烏地阿拉伯代表處已於昨（5）日發布公告，