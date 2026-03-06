我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊智惠（右）被稱為「生醫界美魔女」，發生上銬16小時事件2年多之後，在律師陪同下到台北地院出庭打國賠官司。（圖／記者劉松霖攝）

▲楊智惠教授（左）的委任律師邱筱涵（右）表示，調查官劉錦勳從立案、拘提、搜索到偵訊過程都有違法，監察院已調查確認。（圖／記者劉松霖攝）

▲楊智惠談到案發2年來，每次搭機回國落地時，她就會感到焦慮，擔心「空橋逮捕」再現。（圖／記者劉松霖攝）

▲楊智惠（左）表示，她希望自己是最後一個受害者，國賠案目的是剷除老鼠屎、害群之馬，求償500萬扣除律師費之後將捐給調查局，希望用來獎勵有功及退休人員。（圖／記者劉松霖攝）

2023年6月回國時，在松山機場空橋遭調查局逮捕而且不准她聯絡律師，以她涉犯營業秘密法為由帶回訊問，期間共，逮捕過程先後被，監委並指出，當時負責本案的調查官劉錦勳辦案不公正、嚴重損害公務員名譽；楊智惠為此提起國家賠償訴訟，，今天上午在台北地院開庭，案發2年多以來，楊智惠首度受訪，劉錦勳在案發時擔任台北市調處中正站組長，原本是調查局裡的「明日之星」，但監院調查，控訴楊智惠離職竊密的三顧公司高層，於調查局立案偵辦前便與劉錦勳過從甚密，，將台北市調處的電腦鑑識報告私下交給三顧公司，協助三顧公司提起追加告訴，違反保密規定。，重傷公務員及政府信譽。劉錦勳個人的辦案違失已遭法務部移送懲戒法院審理，至於楊智惠遭上銬、拘提、搜索的部分，在她2023年6月9日被捕後曾向台北地院聲請提審，法官認為調查官拘提楊智惠時沒有宣讀罪名和法律權利，構成程序瑕疵，裁定當庭釋放；監委則認定調查局台北市調處違法拘提、搜索、扣押，使用戒具（上銬）不符比例原則，台北地檢署及台北市調處沒向法院申請核發搜索票，2025年7月國賠案今日開庭，楊智惠雖已委任邱筱涵律師擔任訴訟代理人，仍親自出庭陳述，她說調查局違法之處已有法院裁定和監察院糾正報告為證，劉錦勳以營業秘密法立案，長官覺得證據不足需要補件，劉錦勳為了辦案績效，改用妨害電腦使用罪偵辦，楊智惠說，調查局原本不知她實際居住地點，，最後是因為另一隊搜索公司的調查官提醒公司應讓律師去她家，楊智惠還說，在逮捕過程中，調查官一度將她帶到某個「」上銬；律師補充，調查官將楊智惠上銬16小時已導致她受傷，也被監察院指出不當使用戒具，有懲罰楊智惠的疑慮。調查局委任律師答辯，犯罪同時涉及不同案由時，調查局內會進行分配，這只是基於內部任務分配與管理績效的考量，並非蓄意以妨害電腦使用案來偵辦營業秘密法案件；調查官帶楊智惠回家前有請求她同意搜索，後來調查局的律師解釋，，她聲稱上銬受傷，但她從頭到尾都沒反映不舒服，也沒提出受傷的證據。法官表示，，依據過往國賠案的審理經驗，建議可採方式，因此詢問雙方是否願意和解？楊智惠透過律師回應有意願，調查局的律師則說需要再了解。開庭結束後，楊智惠受訪說，她每個月都會出國開會，但；當初被上銬16個小時，連在偵查室（應為外勤站的詢問室）被訊問的時候還是上銬，甚至她喝水、吃飯、上廁所都無法解銬。楊智惠表示，提告國賠是為了留下一個警惕、一個見證，希望以後調查人員和司法人員能秉公辦案、保持中立，邱筱涵律師說，調查官劉錦勳從立案開始到拘提搜索以及偵訊過程都有違法，監察院已經調查確認；楊智惠補充，劉錦勳已經是罪大惡極，所以應該有高額賠償金，但