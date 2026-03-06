知名生醫教授楊智惠
2023年6月回國時，在松山機場空橋遭調查局逮捕而且不准她聯絡律師，以她涉犯營業秘密法為由帶回訊問，期間共上銬16小時
，逮捕過程先後被台北地院及監察院「認證」違法拘提、搜索
，監委並指出，當時負責本案的調查官劉錦勳辦案不公正、嚴重損害公務員名譽；楊智惠為此提起國家賠償訴訟，對調查局求償500萬元
，今天上午在台北地院開庭，案發2年多以來，楊智惠首度受訪，她依然相信調查局大多人公正辦案，打國賠案目的是剷除老鼠屎、害群之馬，司法應該保護人民，而非造成人民心生恐懼，她希望自己是最後一個受害者
。
劉錦勳在案發時擔任台北市調處中正站組長，原本是調查局裡的「明日之星」，但監院調查，控訴楊智惠離職竊密的三顧公司高層，於調查局立案偵辦前便與劉錦勳過從甚密，劉錦勳並未揭露與告訴人的互動關係，立案後也不主動迴避，甚至藉職權介入民營公司的派系紛爭
，將台北市調處的電腦鑑識報告私下交給三顧公司，協助三顧公司提起追加告訴，違反保密規定。劉錦勳甚至長期透過社交軟體追求楊智惠，暗示傾慕之意，遭監委認定逾越工作關係應有的分際
，重傷公務員及政府信譽。
劉錦勳個人的辦案違失已遭法務部移送懲戒法院審理，調查局進行自清專案，去年（2025）以瀆職、洩密為由搜索移送劉錦勳，檢方複訊後讓他30萬交保
。
至於楊智惠遭上銬、拘提、搜索的部分，在她2023年6月9日被捕後曾向台北地院聲請提審，法官認為調查官拘提楊智惠時沒有宣讀罪名和法律權利，構成程序瑕疵，裁定當庭釋放；監委則認定調查局台北市調處違法拘提、搜索、扣押，使用戒具（上銬）不符比例原則，台北地檢署及台北市調處沒向法院申請核發搜索票，2025年7月監院提案糾正調查局、台北市調處及北檢
。
國賠案今日開庭，楊智惠雖已委任邱筱涵律師擔任訴訟代理人，仍親自出庭陳述，她說調查局違法之處已有法院裁定和監察院糾正報告為證，劉錦勳以營業秘密法立案，長官覺得證據不足需要補件，劉錦勳為了辦案績效，改用妨害電腦使用罪偵辦，只是妨害電腦使用需要「空橋逮捕」、上銬16小時嗎
？
楊智惠說，調查局原本不知她實際居住地點，在沒有搜索票的情況下帶她回家，也不准她聯絡律師
，最後是因為另一隊搜索公司的調查官提醒公司應讓律師去她家，律師趕在她開門前抵達，才發現無票搜索並當場拒絕
。
楊智惠還說，在逮捕過程中，調查官一度將她帶到某個「廢棄倉庫
」上銬；律師補充，調查官將楊智惠上銬16小時已導致她受傷，也被監察院指出不當使用戒具，有懲罰楊智惠的疑慮。
調查局委任律師答辯，犯罪同時涉及不同案由時，調查局內會進行分配，這只是基於內部任務分配與管理績效的考量，並非蓄意以妨害電腦使用案來偵辦營業秘密法案件；調查官帶楊智惠回家前有請求她同意搜索，後來得知她拒絕後也沒進家門，只有搜索隨身行李並扣押公務電腦與手機
。
調查局的律師解釋，楊智惠所稱的「廢棄倉庫」其實是調查官的備勤室
，她聲稱上銬受傷，但她從頭到尾都沒反映不舒服，也沒提出受傷的證據。
法官表示，本案諸多事證不利於被告（調查局）
，依據過往國賠案的審理經驗，建議可採訴訟外和解
方式，因此詢問雙方是否願意和解？楊智惠透過律師回應有意願，調查局的律師則說需要再了解。
開庭結束後，楊智惠受訪說，她每個月都會出國開會，但這兩年來每次回國只要飛機降落她就開始很憂鬱、很焦慮，特別是走出空橋的那段時間，會擔憂調查局是不是又在哪個地方等她
；當初被上銬16個小時，連在偵查室（應為外勤站的詢問室）被訊問的時候還是上銬，甚至她喝水、吃飯、上廁所都無法解銬。
楊智惠表示，提告國賠是為了留下一個警惕、一個見證，希望以後調查人員和司法人員能秉公辦案、保持中立，
邱筱涵律師說，調查官劉錦勳從立案開始到拘提搜索以及偵訊過程都有違法，監察院已經調查確認；本件請求的金額是500萬，但其實也不是為了金錢來請求賠償，真的是希望司法機關能夠正視這件事
。
楊智惠補充，劉錦勳已經是罪大惡極，所以應該有高額賠償金，但她並非自己要用這筆賠償，扣除律師費之後，她希望把剩下的錢「全部捐給調查局」，作為退休人員或有功人員的獎勵金
。