美國今年連續捕捉委內瑞拉領袖和射殺伊朗領袖，財信傳媒董事長謝金河昨（5）日對此發文指出，從委內瑞拉到伊朗，美國示範未來戰爭的最上乘戰法：不必派地面部隊登陸，或者是派駐軍隊打野戰，而是用最高科技，精準打擊，這種「斬首」手段，令全球極權獨裁者感到恐懼。謝金河昨表示，川普過去1年來的軍事突擊，讓一直以來唱衰美國、唱好中國的人士一時語塞。這次美國大軍在伊朗出任務，至少有6人死亡，這些陣亡的美軍，他們的靈柩送回美國，都得到最高的禮遇。川普總統不管在什麼場合，都不吝於褒獎美國軍人的表現。謝金河認為，美國之所以偉大，除了制度優勢之外，從全世界移民到美國的美國人都很愛美國，儘管有左派、右派的對立，或者是共和黨、民主黨的不同立場，但不管怎樣對立，他們都深深熱愛美國。同時，謝金河也指出，這次日本國會大選，自民黨拿到史上跨過修憲門檻的席次，這是首相高市早苗燃起日本人的愛國心，很多日本年輕人都期盼日本再強大！這個全民一致的愛國心，讓高市的執政更有力量。謝金河提到，回頭看台灣，台灣有相當比例的人，他們生長在台灣，在台灣成就一生，但是他們不愛台灣，而是愛別人的國家，他們聽命於想要毀滅台灣的國家，不斷的給台灣出難題，這是全世界非常罕見的現象。謝金河說，不過很奇怪的是，台灣的韌性居然還能挺住，而且在經濟上屢創佳績。他想，朝野可以爭執、對立，但不管怎麼爭，心中一定要有台灣最大公約數。如果生於斯，長於斯，卻効忠別人的國家，天天拿刀捅自己，不如一走了之，去追求你心目中的樂土，千萬別傷害台灣！