▲寧寧美貌曾獲台媒好評，審美觀見仁見智。（圖／IG@imnotningning）

寧寧素顏直播被嗆「好醜」 他無言：我本來就長這樣

寧寧顏值曾驚呆台媒 美貌有目共睹

南韓女團aespa成員寧寧（寧藝卓）近日開直播與粉絲聊天時，以素顏模樣現身，沒想到過程中卻看到有人留言酸她「不化妝很醜」，她當場直接回擊：「那又怎樣，我本來就長這樣！」一段直球回應在網路瘋傳，敢講敢回的個性獲得一票支持。寧寧當時一邊直播一邊滑留言，看到有人批評她「不化妝就很醜」，先是一愣，接著直接回說：「那又怎樣，我本來就長這樣啊！」還忍不住吐槽說，真的會有這種人，「前面明明講了一堆很好聽的話，像是『做自己想做的事』、『照自己的生命去接受、去成長』之類的，結果下一句就突然變成『好醜』。」她邊說邊笑又有點傻眼補一句：「OK、OK，你們根本沒在聽我講話對吧？沒在聽我講話。」語氣裡帶著無奈，但也完全沒打算退讓。她也坦言，其實直接說別人醜本身就很不尊重人，一點也不帥氣，「每個人本來就長得不一樣，也許不是你的個人喜好，但真的，如果要花時間打『You're ugly（你好醜）』這種留言，還不如去聽一首歌不是比較好嗎？唉，真的是。」語氣在碎念，但也清楚表達對這類留言的不以為然。事實上，aespa近年來台灣活動算頻繁，媒體與粉絲多次近距離看到成員本人，不少人都認為，比起有「AI美人」封號的Karina，或是走可愛路線的Winter，寧寧反而屬於五官特別精緻、越看越耐看的類型，美貌其實一直都有不少好評。而這場直播裡的小插曲還不只一個，寧寧同一時間還接到私生飯打來的騷擾電話，她一開始先好聲好氣勸對方不要再打，結果對方似乎正在看直播，反而越打越頻繁，寧寧最後乾脆對著鏡頭念出對方一半的電話號碼，私生飯才立刻掛斷，她扶著額頭無奈說：「我不想公開你的號碼，但如果你再打，我就會公開，因為這對我很不尊重。」她也補充，如果真的喜歡她、想跟她聊天，「像現在這樣留言就可以了，我真的不懂為什麼一定要用這種不尊重人的方式」。