我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院院會本次議程未定，今（6）日一早開會前須先表決，確定議程。但特別的是，今天出席投票立委僅83人，民進黨立委更一口氣少了23人。因適逢世界棒球經典賽，不少人可能都到日本東京巨蛋，聲援中華隊。表決結果，55票贊成藍白議程、28人反對，議程照藍白提案通過。今天國民黨立院黨團今仍維持甲級動員，不過民進黨團僅乙級動員。今天未投票立委，除正副院長韓國瑜、江啟臣外，藍營吳宗憲、陳玉珍、林倩琦、洪孟楷、謝衣鳳未投票。綠營方面，新任黨團總召蔡其昌兼任中華職棒會長，因此未出席，其他還有劉建國、林宜瑾、吳琪銘、許智傑、李昆澤、林楚茵、王定宇、邱議瑩、沈發惠、張雅琳、邱志偉、林俊憲、鍾佳濱、賴瑞隆、吳思瑤、李坤城、王世堅、郭國文、吳沛憶、王義川、羅美玲、李柏毅。特別的是，卸任黨團總召的柯建銘，今天有出席投票。根據黨團協商結論，國民黨提案增列「3800億元+N」方案，逕付二讀，與民眾黨團「4000億元」版本、行政院「1.25兆元」版本一起交付協商。另外因行政院長卓榮泰拒絕副署的法律修正案已達五案，在野陣營提出針對卓榮泰的譴責案，也列入本次議會議程。