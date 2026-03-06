我是廣告 請繼續往下閱讀

這樣太危險！5日下午，高雄一名75歲老婦人手持水果刀穿梭在三民區安寧街頭，儘管她事後向警方解釋，是為了整理回收紙箱才攜帶刀具，並無傷人之心，但在大街上持刀晃盪的行為已引起民眾恐慌，仍遭警方依違反社維法送辦。事發在5日下午4點，高雄一名白髮蒼蒼、身穿桃紅色外套的老婦人，左手叉腰、右手竟握著一把水果刀，走在安寧街頭上，有路過民眾將畫面發上網，讓不少網友看了心驚膽跳，深怕稍有不慎就會發生意外。警方獲報到場後得知，原來這名75歲張姓老婦人，平時靠著撿拾資源回收維生。面對警方的詢問，老婦人解釋自己當時是為了分割並整理回收的紙箱，才會隨身攜帶水果刀行走，並無任何攻擊他人的意圖。儘管老婦自述動機單純，但在大街上公然持刀擺盪的行為，仍違反《社會秩序維護法》無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品，後續仍須移請高雄地方法院簡易庭進行裁處。