▲針對兩人的行為，已違反道路交通管理處罰條例可處新台幣300元以上600元以下罰鍰。（圖／警方提供）

誇張！台北市士林區忠誠路一段昨（5日）有一輛雙載YouBike電輔自行車雙載，且其中一名男子還直接坐在把手上，兩人穿越大街小巷飆速，行徑相當誇張。畫面被一旁目擊的民眾拍下，並上傳至臉書社團「靠北天母幫」，瞬間引發討論。轄區士林分局表示，此舉已違反道路交通管理處罰條例第76條第1項第1款規定，可新台幣300元以上600元以下罰鍰。一名網友昨（5日）在臉書社團「靠北天母幫」上PO出一段影片，從畫面中可見，一輛YouBike電輔自行車上載著兩名男子，仔細一看，一名男子竟直接坐在自行車的手把上，另一隻手則拿著手機。兩人在馬路上當街飆速，宛如馬戲團一般，讓目擊民眾忍不住喊：「令人傻眼！」畫面曝光後，也瞬間掀起網友回應，「哪天重心不穩拋出去就知道好不好玩」、「這智商？」、「學校沒教社會也會教，給社會教一次就會！」經查這起事件發生於昨（5日）16時45分許於忠誠路一段147巷口，針對Youbike電輔自行車雙載，已違反道路交通管理處罰條例第76條第1項第1款規定，可處新台幣300元以上600元以下罰鍰。對此，士林分局呼籲，此舉恐遮蔽行駛視線、造成行車重心不穩，進而造成嚴重後果，甚至可能涉及刑法公共危險之虞。呼籲用路人切勿輕視，應恪遵相關道路法規，本分局為預防道路交通事故，將持續針對違規行為重點取締。