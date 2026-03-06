我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨台中黨部偽造罷免連署案，台中地方法院今判決市黨部第一組總幹事伍康龍等34名黨工各1年11月至3月徒刑。國民黨回應，這是「小案重判」、「政治判決」。民進黨以政治動員操作罷免、撕裂社會的作法，本身就是對民主制度的傷害。國民黨指出，民進黨鋪天蓋地的發動大惡罷，完全是反民主的的不公不義惡行，國民黨地方黨部在龐大壓力之下，被迫採取反制行動。司法雖然判決地方黨工有罪，但民意清楚表達民進黨的大惡罷是徹頭徹尾的荒謬與錯誤，「32：0」是廣大人民對民進黨大惡罷的當頭棒喝。民進黨專搞這些勞民傷財、浪費社會及司法資源的蠢事，才是應該受到全面譴責的對象。國民黨強調，本案在性質上屬行政文書與程序爭議，相關當事人多為長期投入地方服務的黨務幹部與志工，平日協助民主政治運作與公共事務推動，並未從中獲取任何私利，卻遭判刑，令人憤慨。國民黨表示，對於未獲緩刑的相關人員，國民黨表達高度關切與聲援，黨中央將提供必要的法律與行政協助，並持續給予相關照顧與支持。國民黨並強調，民主社會的司法制度應建立在一致性、比例原則與程序正義之上。面對社會高度關注的案件，更應審慎衡量責任與角色差異，確保量刑符合比例原則，讓社會看見真正公平而一致的司法標準。