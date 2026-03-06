我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄hotel dua被網友指控，無故取消在Agoda預定的房間。（圖／易遊網提供）

飯店聲明：未接獲相關訂單，房客須由原訂購之第三方訂房平台依其訂購流程協助處理

🟡透過第三方平台訂房卻被取消該怎麼辦？

韓國天團BTS 防彈少年團確認將於 2026 年11月19 日、21 日、22日在高雄舉辦 2026世界巡迴演唱會，粉絲們除了要辛苦搶到門票，還要搶到高雄演唱會當晚的住宿。但是有網友今（6）日於社群平台爆料，自己透過訂房網站Agoda下訂了住飯店（hotel dua）高雄館的房間一晚，但系統卻突然通知房間已被取消，讓他非常生氣，而飯店也出面說明。高雄市政府近幾年提倡「演唱會經濟」，許多大型演唱會都在高雄舉行，11月將迎接BTS首次在高雄的巡迴演唱會。但是有網友上Threads披露，自己透過Agoda下訂了高雄設計旅店「Hotel dua」房間，將在11月19日入住一晚，但是系統突然無預警通知房間被取消，讓他非常生氣po文。該文底下網友也留言「看到又是這家飯店整個無語至極」、「超級誇張！」、「我也是第一時間就訂了這家，1月底被通知取消！一定要要求更多賠償，不能這樣就算了！」等言論，足見不是單一事件。而住飯店也發表聲明，表示「近日再度接獲旅客反映，透過第三方訂房平台網站預訂之訂單遭取消，經本公司查核，該住宿期間客房確已全數售罄，且未接獲相關訂單成功傳送至本公司訂房系統，目前亦未有客房超額銷售之情形。」並提到絕不會因市場價格波動而進行哄抬房價或影響既有訂單之權益，相關情況均依規定房價內販售並無哄抬。有關訂單取消、退款或後續安排，住飯店提及必須由原訂購之第三方訂房平台依其訂購流程協助處理。事實上，不少旅遊達人都提過，若是經由第三方預訂旅館、飯店之住房，最安心之做法就是要再跟旅宿方確認是否有該筆訂單，尤其是國外訂房時，《NOWNEWS》記者本人也會在每次出國旅遊時，而根據Agoda列出的相關規章表示：「所有透過Agoda預訂的客房都享有Agoda預訂保證。如果酒店住宿已經向閣下發出入住憑證，但之後卻無法入住所預訂的客房，或閣下預訂的房型亦沒有其他空房，請按照入住憑證上提供的電話號碼與24小時客服中心聯絡。我們的客服專員將會為閣下提供另一家方便與等級相宜的住宿，並會先徵詢閣下的同意。如閣下不滿意Agoda另外替閣下安排的住宿，閣下可獲返還原先已付的房費。」