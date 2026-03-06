我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立院黨團軍購特別條例版本出爐，預計在今（6）日排入立法院會報告事項付委審查。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄批評，全民都看到國民黨荒唐鬧劇，預算金額一直變，這很明顯只是市場喊價，期待國民黨可以多思考。國民黨團昨天開黨團大會，拍板黨版軍購條例，會後開記者會發布的金額為「3500億＋N」，等到下午發布新聞稿時，金額卻變成「3800億＋N」；國民黨立委牛煦庭則稱，除了美國發價書的3500億外，還有台美合作項目也在裡面，所以黨團大會討論後有委員提出，經過黨團幹部綜合判斷後，稍微增加數字，不過大方向不會改變。對於國民黨軍購版本一變再變，莊瑞雄說，全民都看到國民黨的荒唐劇 ，早上先是3500億、下午3800億，還有3500+n、3800+n得說法，這次條例要審查，不用在程序委員會擋9次，樂見國民黨、民眾黨願意轉彎審軍購，國防戰力提升是國人期待，國家是自己的，各黨不能置外。莊瑞雄認為，國民黨提出的條例版本，很多矛盾地方，國防戰力提升要整體規劃，但在野黨切割，「國民黨的版本從3500變3800，像是切蛋糕一塊塊切」，如同政院要蓋房子，在野黨說先讓你蓋第一間，對國防戰力提升莫名其妙；他質疑，國民黨很多立委認為對美採購還是要6000億到8000億，那這個3800億，為什麼只給一半？莊瑞雄指出，行政院版本講得非常清楚，非紅供應鏈，是為了建立國防自主、降低對中國的依賴，但國民黨3500、3800、又+n，這300億怎麼來的？n又是什麼？他批評，這很明顯只是市場喊價，國防戰力提升韌性建立，國人期待國民黨可以多思考。對於國民黨是否提出北京要的版本？莊瑞雄直言，不敢揣測是否為北京要求，但國防提升、不對稱戰力，天弓飛彈等，這些重不重要？朝野政黨捫心自問、好好想想，商購、國防自主預算不給，誰最開心？當然是北京。