受華南雲雨區影響，宜蘭、花蓮昨晚至今晨出現明顯降雨，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今（6）日起改由東北季風影響，桃園以北、東半部仍有局部短暫雨。周末（3月7日至3月8日）雨區進一步縮小，但下周一至下周三（3月9日至3月11日）東北季風再增強，北部、東半部降雨機率提高，基隆北海岸與宜花地區需留意較大雨勢。
黃恩鴻指出，昨天晚上到今天清晨，華南雲雨區影響明顯，宜蘭、花蓮都出現大雨，截至今天上午8時，宜蘭縣南澳鄉累積雨量達207毫米、花蓮縣秀林鄉183.5毫米累積雨量、台東縣長濱鄉累積雨量101毫米。
周末東北季風偏乾 下周雨勢再起
黃恩鴻提及，今天華南雲雨區逐漸遠離，不過東北季風增強，水氣導致桃園以北、東半部、恆春半島出現局部短暫雨，北部山區、中南部山區也將有零星降雨，中南部平地以多雲到晴為主，周末兩天雨區會進一步減少，只剩大台北、東半部、恆春半島有零星短暫雨。
黃恩鴻提醒，周末過後台灣天氣依舊變化快速，下周一又會有東北季風影響到下周三，桃園以北、東半部、恆春半島都會出現局部短暫雨，山區有零星短暫雨，特別是下周一，基隆北海岸、宜蘭、花蓮要注意較大雨勢。
未來一周北台灣整天偏涼 中南部日夜溫差大
未來一周氣溫方面，黃恩鴻說明，今天白天高溫在北台灣下降到18至20度，其它地區24至26度，南部可達28度左右晚上隨著東北季風增強，各地溫度會再下降一些，普遍來到16至18度，尤其北台灣15、16度，感受偏涼。
黃恩鴻補充，周末兩天乾冷空氣影響，中部以北、宜蘭低溫14至16度，南部、花東16至18度；周六白天高溫在北部、宜蘭17至19度，花蓮21度，中部及台東23至25度，南部25至28度；周日略為回溫，高溫在北部、宜花20至23度，中南部及台東24至27度。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃恩鴻提及，今天華南雲雨區逐漸遠離，不過東北季風增強，水氣導致桃園以北、東半部、恆春半島出現局部短暫雨，北部山區、中南部山區也將有零星降雨，中南部平地以多雲到晴為主，周末兩天雨區會進一步減少，只剩大台北、東半部、恆春半島有零星短暫雨。
黃恩鴻提醒，周末過後台灣天氣依舊變化快速，下周一又會有東北季風影響到下周三，桃園以北、東半部、恆春半島都會出現局部短暫雨，山區有零星短暫雨，特別是下周一，基隆北海岸、宜蘭、花蓮要注意較大雨勢。
未來一周氣溫方面，黃恩鴻說明，今天白天高溫在北台灣下降到18至20度，其它地區24至26度，南部可達28度左右晚上隨著東北季風增強，各地溫度會再下降一些，普遍來到16至18度，尤其北台灣15、16度，感受偏涼。
黃恩鴻補充，周末兩天乾冷空氣影響，中部以北、宜蘭低溫14至16度，南部、花東16至18度；周六白天高溫在北部、宜蘭17至19度，花蓮21度，中部及台東23至25度，南部25至28度；周日略為回溫，高溫在北部、宜花20至23度，中南部及台東24至27度。