民眾黨籍不分區立委李貞秀因中配身份引發爭議，有媒體報導公部門擬向法院提起當選無效之訴，引發各界關注。陸委會主委邱垂正今（6）日重申，李貞秀2023年登記時，可能仍具有兩岸雙重戶籍，違反兩岸人民關係條例，因此不具參選資格，陸委會將會向中選會說明。對此，民眾黨立院黨團今日表示，李貞秀依法取得中選會的當選證書，依照程序在大法官前宣誓就職，任何的資格都不容質疑。立院院會今日繼續邀請行政院長卓榮泰施政報告，並備詢。針對李貞秀爭議是否交由中選會處理，邱垂正會前受訪表示，陸委會作為主管機關的兩岸條認為李貞秀依兩岸條例，她不具備有參選資格，因為依照兩岸條例的規定，必須完成轉換身份滿10年，也就在台灣設戶籍滿10年才能夠具備有登記參選的資格。邱垂正說，陸委會唯一有收到從海基會跟移民署收到李貞秀所繳回的放棄戶籍證明，只有2025年3月的那一份，所以她可能在當2023年登記的時候具有兩岸的雙重戶籍，依規定兩岸條例第21條轉換身份，設有台灣戶籍滿10年的起算點就於法不合，陸委會發現了當然會跟中選會選務機關來說明。民眾黨立院黨團今日舉行「民進黨別再擋」記者會，民眾黨立院黨團總召陳清龍、副總召王安祥、立委劉書彬、洪毓祥等人出席。針對公部門擬向法院將提起李貞秀當選無效之訴，陸委會也將向中選會說明，陳清龍回應重申，李貞秀依法取得中選會的當選證書，一樣依照程序在大法官前宣誓就職，任何的資格都不容質疑。