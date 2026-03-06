韓國女團Apink今年迎來出道15週年里程碑，將帶來嶄新現場舞台，今（6）日宣布將於2026年4月11日（六）首度在高雄舉辦《2026 Apink Asia Tour <The Origin : APINK> in KAOHSIUNG》演唱會，票價分為5800元、4800元、3800元、3200元、2400元（身障席）、1600元（身障席），3月15日（日）中午12：00於KKTIX全面啟售。
Apink首度高雄開唱 演唱會祭出多項福利
《2026 Apink Asia Tour <The Origin : APINK>》亞洲巡迴二月從首爾場揭開序幕，亞巡第四站將於4月11日（六）前進高雄流行音樂中心，這也是Apink首度以團體形式南下開唱。演唱會也祭出寵粉加購福利，包括「HI-BYE」、「彩排」、「簽名拍立得」或「簽名海報」等限量活動。
作為K-POP二代女團，Apink擁有無數經典名曲，從破億觀看的代表作〈Mr. Chu〉、千萬點聽神曲〈NoNoNo〉，到創下女團史上最多音樂節目一位紀錄的〈LUV〉，每一首都是Panda（官方粉絲名）心中的青春回憶。Apink 更以超穩定高音與扎實唱功聞名，出道至今榮獲金唱片、MAMA等多項大獎肯定。
今年適逢出道15週年，朴初瓏、尹普美、鄭恩地、金南珠、吳夏榮5位成員睽違3年再度合體，年初推出第11張迷你專輯《RE : LOVE》，主打歌〈Love Me More〉回歸舞台氣勢如虹，不僅再度拿下音樂節目一位，安可舞台更因完美Live演唱實力掀起網友熱議，再次展現「實力派女團」風範，保持K-POP女團單曲最多一位的超強紀錄。
📌Apink高雄演唱會資訊
演出日期：2026年4月11日（六）18：00
演出地點：高雄流行音樂中心
票 價：5800、4800、3800、3200、2400（身障席）、1600（身障席）
售票時間：2026年3月15日（日）12：00
售票系統：KKTIX
售票連結：https://kklivetw.kktix.cc/events/iofer
