美國聯合航空（United Airlines）上月底正式修訂運輸合約（Contract of Carriage），將 「強制使用耳機」 提升至法律條約層次，如此一來，或將解決許多旅客在飛行中被干擾的問題。
根據美國媒體《CBS》報導，聯合航空最新修訂的合約內容顯示，任何在機上聽音樂、看影片或瀏覽有聲社群媒體內容的乘客，都必須戴耳機，並被正式納入Rule 21「拒絕運送」（Refusal of Transport）項目。
報導指出，按照相關規定，空服員有權先要求違規乘客停止行為，若對方拒絕配合，不排除被請下飛機，對於情節嚴重或屢勸不聽者，甚至可能採取「永久拒絕服務」的終身禁飛措施。
報導提到，雖然各大航空長期以來都鼓勵乘客盡量戴耳機，但聯合航空是全美首家將其提升到具備約束力及罰則的大型航司。
不過，聯合航空也不忘展現彈性的一面，若旅客出門太趕、忘了攜帶耳機，只要機上有多的備品，空服員便會免費提供有線耳機。
原文連結：United Airlines can now boot passengers who refuse to use headphones with their devices
