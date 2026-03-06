我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨昨拍定軍購版本，僅通過3800億+N版本，內含去年美國政府正式發價書約總額111億540萬美元的8項軍購案，不過國防部隨即表示，有3案預算已經編於公務預算，並非國防部《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》範圍，相較之下，民眾黨團提出的4000億元版本，則僅納入5項屬於特別預算的軍購案。國民黨團昨正式拍定軍購條例《強化國防及對美軍事採購特別條例草案》，明定總預算上限3800億元，更指出對買採購項目包括，M109A7 自走砲系統（1269億）、海馬士遠程精準打擊系統（1276億）、臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）（318億）、陸軍「AH-1W 型直升機零附件」（30億）、反裝甲型無人機飛彈系統（347億）、拖式飛彈（111億）、海軍「標槍反甲飛彈」（118億）、魚叉飛彈可修件檢修（29億）共8項。不過國防部隨即表示，該項草案所列、美方知會國會之「臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、「陸軍AH-1W型直升機零附件」及「魚叉飛彈可修件檢修」等三案（共約377億），係屬向美遞交發價書需求信函之一般軍購案，預算已編列於公務預算，非屬國防部《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》範圍。回顧美國政府於2025年12月18日宣布總額111億540萬美元（約新台幣3500億元）的8項對台軍售案，包括「臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」及「魚叉飛彈可修件檢修」。國防部當時就指出，本次美政府同意供售的「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中的案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。