我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著中東局勢因美伊衝突再度升溫，各國開始關注可能帶來的經濟與民生衝擊。馬來西亞農業及糧食安全部表示，目前國內糧食供應情況依然穩定，短期內看不到對糧食安全造成直接影響的跡象。綜合外國媒體報導，馬來西亞農業及糧食安全部長莫哈末沙布於3月5日出席由農糧部舉辦的齋戒月復興計劃活動後，在記者會上指出，馬來西亞主要糧食貿易夥伴包括印度、巴基斯坦、澳大利亞、新西蘭、巴西、阿根廷，以及東盟各國。他表示，此次捲入衝突的多個中東國家，與馬來西亞在糧食貿易方面往來並不頻繁，因此目前未對國內糧食供應造成明顯影響。「就目前而言，我們在糧食安全方面尚未受到任何影響。」不過，莫哈末沙布也提醒，若衝突持續時間過長，可能推高國際原油價格，進而帶動進口商品成本上升，最終對馬來西亞經濟及物價帶來壓力。另一方面，農糧部秘書長依山依沙透露，目前政府儲備的白米庫存足以應付約五個月的國內需求，若再加上各大商家與超市的存貨，整體供應可支撐約七個月。他也強調，政府已準備多項應急機制，一旦市場出現異常情況，將迅速採取措施穩定供應。當天活動上，馬來西亞首相安華也出席並參觀齋戒月復興計劃，同時與農糧部高層舉行會議，討論部門未來發展與主要政策方向。出席活動的還包括副部長拿督陳泓缣、政府首席秘書三蘇阿茲里，以及多名相關部門與機構高級官員。