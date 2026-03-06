我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德提出1.25兆軍購特別預算，在野陣營質疑金額過高、空白授權，多次在立院程序委員會杯葛，拒絕付委審查，僅有民眾黨團的「4000億元」版本付委。國民黨5日先在黨中央開記者會，接著再開黨團大會確認，通過「3800億元+N」版本，立法院今（6）日報告事項，將政院版跟藍營版一起付委審查。國民黨5日先由黨中央開記者會，宣布「3500億+N」的版本，先支持美方報價書3500億，未來還有其他軍購也會支持，2個多小時後國民黨立委開黨團大會，也與黨中央有共識，黨團書記長林沛祥說，國民黨會一致支持此一版本，不過國民黨最後送出的版本，再多增加300億元，「3800億元+N」，今天在院會順利付委。不過對於國民黨的「3800億元+N」版本，總統賴清德說，希望立法院不分朝野，展現對國軍的支持，以及對國家安全的維護不打折。行政院長卓榮泰說，到現在很少聽過或看到任何預算編列是多少錢加N的方式進行，這完全是不確定性，強調1.25兆的特別預算跟條例應該是一個整體，不容打折。國防部長顧立雄也說，行政院的1.25兆的版本，是經過2年的內部評估研究，是敵情的威脅認為符合我們的整體作戰需求，所以才提出來。