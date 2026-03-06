我是廣告 請繼續往下閱讀

「舉重精靈」方莞靈曾代表台灣出征東京、巴黎奧運，並多次刷新全國紀錄，是國內知名女子舉重選手，卻因酒後情緒管理不當，捲入家爆醜聞當中。台南地院審理認定，方莞靈前（2024）年10月與同居女友酒後發生爭執，徒手掌摑、掐脖並以腳踹胸腹，造成對方多處受傷。方女在偵查及審理過程中坦承犯行，法院依傷害罪判處拘役50日，得易科罰金，全案仍可上訴。檢方指出，方莞靈與劉姓女子曾為同居伴侶，雙方具有家庭成員關係。2024年10月19日深夜10時許至隔日凌晨3時許，方女與劉女及陳姓友人一同前往台南市區某酒吧飲酒聚會。聚會結束後，兩人返回劉女住處，卻因故發生口角衝突。隔日凌晨3時50分許，方莞靈在爭執過程中情緒失控，徒手掌摑劉女臉頰及耳部，並掐住對方脖頸，接著再以腳踹擊胸腹部，導致劉女雙頰及右耳鈍傷、後頸挫傷、左側胸腹鈍傷以及雙手腕挫傷，另出現右側高頻聽力障礙等傷勢。劉女事後前往醫院驗傷並提出告訴。檢方偵辦時，方莞靈對於施暴行為坦承不諱，劉女與在場的陳姓友人證述情節也大致一致，另有傷勢照片、醫院診斷證明書及雙方LINE對話紀錄等證據佐證，認定犯罪事實明確，依家庭暴力傷害罪嫌起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。台南地院審理指出，方莞靈與被害人案發時具有同居關係，屬家庭暴力防治法所規範的家庭成員。方女本應以理性、和平方式處理雙方衝突，卻在酒後未能控制情緒，以徒手攻擊方式傷害對方，行為並不可取。不過考量她犯後坦承犯行、態度尚可，且雙方未能達成和解，綜合犯罪動機、手段及造成的傷害結果等情狀，最終依傷害罪判處拘役50日，得易科罰金，全案仍可上訴。