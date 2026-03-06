我是廣告 請繼續往下閱讀

去雪地玩必備雪靴！保暖防水但體積大

▲台灣民眾一家四口到日本北海道旅行，離開時因行李箱無法再塞下4雙雪靴，便全數留置在飯店房內，引發熱烈討論。（圖／翻攝畫面）

丟雪靴留紙條掀論戰！眾批：日本丟垃圾很麻煩

旅客分享經驗：先問飯店櫃檯通常可協助處理

▲到日本玩若是行李箱故障，或是換購更大的新行李箱，不要直接把舊行李箱丟在房內，最好先告知飯店人員。（圖／取自photoAC）

日本大型垃圾丟棄有罰則！最高恐罰1000萬日圓

台灣人最愛到日本旅遊，尤其冬天更是玩雪旺季，不過有台灣家庭到北海道旅行，，沒想到做法引發熱議。其實日本對於大型廢棄物的處理規定非常嚴格，若被認定是非法棄置，最高可罰1000萬日圓（約新台幣201萬元），甚至是面臨5年有期徒刑，遇到類似情況最好先詢問飯店櫃檯該如何合法處理，避免無意中觸法。在雪地行走時，若穿一般鞋子很容易進水受潮，因此通常需要穿著具有防水、保暖功能的雪靴，可說是到雪地旅遊的必備裝備。不過雪靴體積較大，也相當占行李空間。近日就有台灣一家四口前往日本北海道玩雪，但準備返程時發現行李箱已經裝滿，4雙雪靴無法再塞進去。沒想到棄置的雪靴雖然排列整齊，也附上紙條說明，但這做法還是在網路上引起極大爭議。不少人出面砲轟：、「日本人應該會氣死吧！日本丟垃圾超麻煩的，沒有台灣這麼方便，真的是去造成別人的困擾欸，有點丟臉。」也有人分享自身經驗，提供更理想的方式：「日本人連房子都不太買二手的，使用過的物品基本上會被當成垃圾」、、「先問櫃檯怎麼處理」、「之前去東京行李箱壞了，後來退房時問了櫃檯人員是否能幫我們處理掉？櫃檯人員說可以還不收錢。」根據《產經新聞》報導，由於遊客任意丟棄大型物品如行李箱的問題愈來愈嚴重，根據日本法律規定，若是被認定為惡意棄置大型垃圾，最高可處1000萬日圓（約新台幣201萬元）的罰鍰，或是5年以下有期徒刑。