▲環球唱片官網宣布發行2026WBC世界經典棒球賽原聲帶，這是WBC首度發行原聲帶。（圖／翻攝自環球唱片日本官網）

2026年世界棒球經典賽（WBC）已正式開打，除了場上賽事備受矚目，今年更創下賽史首例，推出首張官方原聲帶《2026 World Baseball Classic》。本次專輯由兩度榮獲葛萊美獎的頂級製作人Tainy親自操刀，並集結日本創作才子藤井風、韓國大勢男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員然竣（YEONJUN）加入演出，製作和演唱陣容十分豪華。這張史無前例的WBC官方原聲帶，由曾創下稱霸美國告示牌（Billboard）「製作人排行榜」100週驚人紀錄的Tainy擔任官方音樂製作人，並與拉丁界製作人Albert Hype及Jota Rosa共同打造，巧妙地將日語、韓語、西班牙語及英語融合進專輯裡的3首歌曲。作為本屆賽事的核心主題曲〈Make It Count〉，演唱陣容極其華麗，邀請了世界級超級巨星Becky G、曾獲6次拉丁葛萊美獎提名的Myke Towers，以及TXT成員然竣共同合作。歌曲帶有拉丁流行、雷鬼凍（Reggaeton）與 K-POP 等截然不同的音樂類型，而然竣在曲中以韓文演唱部分歌詞，是首位且唯一參與此次計畫的韓國藝人。除了主題曲，專輯中另外兩首歌曲也是對棒球文化致敬。日本超人氣歌手藤井風參與了〈My Place〉一曲，全曲主要內容是在慶祝熱血的棒球精神，並向上一屆 WBC冠軍國日本的輝煌成就致敬。另外還有由曾獲葛萊美獎提名的饒舌歌手Young Miko客串的〈MVP〉，歌曲刻劃了她對於自己源自波多黎各的驕傲，以及當地人對棒球的熱忱。美國職棒大聯盟（MLB）高層Uzma Rawn Dowler也表示，世界棒球經典賽是一場超越棒球場的特別慶典，也是體育與音樂交融的嘗試，將透過文化的力量把全球球迷緊緊團結在一起。