關鍵一役就在今晚！2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊今（6）晚間6點迎戰日本隊。日本隊公布先發打線，洛杉磯道奇球星大谷翔平被安排在第一棒，擔任打線開路先鋒，對決中華隊王牌級投手「美美」鄭浩均。隨著台日大戰熱度飆升，鄭浩均的球速、小聯盟背景及薪水數據也成為網友熱搜焦點。
鄭浩均球速飆破 150km！日球評點名大谷翔平：對這點很習慣
對身高 191 公分、體重 105 公斤的鄭浩均，日本評論員五十嵐亮太指出，鄭浩均的高角度投球對日職選手來說相對陌生，初期應對會很困難。
但針對「鄭浩均球速」時常維持在 150 公里以上，五十嵐也直言大聯盟打者並不畏懼：「MLB 選手對高大且有球速的投手非常習慣，大谷翔平、鈴木誠也等具備美職經驗的打者，應能發揮得比其他人更好。」
曾效力道奇體系！鄭浩均小聯盟資歷優、返台奪新人王
關於網友熱切關注的「鄭浩均小聯盟」背景，28歲的鄭浩均畢業於國立體大，2019 年成功旅美加盟洛杉磯道奇隊。雖然在新人聯盟期間遭遇疫情與傷勢磨難，但他出色的投球天分不減，2022 年返台選秀即被中信兄弟以首輪選中，並於 2023 年賽季大放異彩，一舉奪下中華職棒年度新人王。
鄭浩均薪水意外成熱搜！王牌巨投去年竟「被減薪 3 萬」
在熱搜關鍵字中，「鄭浩均薪水」是許多球迷好奇的點。身為 2022 年選秀首輪指名大物，鄭浩均的月薪曾來到 38 萬元。
然而，中信兄弟球團公布 2025 年球季調薪結果，鄭浩均的月薪由 38 萬元下調至 35 萬元，等於「月減薪 3 萬元」。這項反差在今晚對決大谷前夕引發討論，不少球迷期盼他今晚用壓制日本隊的精彩表現，為明年調薪掙得籌碼。
鄭浩均數據超威！2025 年防禦率 1.49 驚艷全場
撇開薪水爭議，「鄭浩均數據」絕對是全台球迷抗日的定心丸。根據中華職棒官網資料，2025 年球季，他的壓制力堪稱驚人，數據顯示，鄭浩均在場上極具穩定性，是今日中華隊對決日本武士隊最關鍵的武器：
• 勝敗紀錄：5 勝 1 敗
• 防禦率（ERA）：1.49
• 每局被上壘率（WHIP）：0.90
• 三振數：主投 54.1 局送出 44 次奪三振
綽號「美美」由來揭曉：鄭浩均親揭「小時候比較三八」
除了球場上的霸氣，鄭浩均有趣的綽號「美美」也是搜尋熱點。他過去曾解釋由來：「小時候比較三八，想說自己幫自己取一個綽號，就想到叫『美美』。」
後來他甚至在美國獨立聯盟效力時，直接以「Mei-Mei」作為正式登錄名。他笑說因為中文名拼音對外國人來說太難唸，改用綽號不僅好記，更能跟隊友打成一片。今晚，這位外號親民但球速驚人的「美美」，將承載全台希望登板抗日！
我是廣告 請繼續往下閱讀
對身高 191 公分、體重 105 公斤的鄭浩均，日本評論員五十嵐亮太指出，鄭浩均的高角度投球對日職選手來說相對陌生，初期應對會很困難。
但針對「鄭浩均球速」時常維持在 150 公里以上，五十嵐也直言大聯盟打者並不畏懼：「MLB 選手對高大且有球速的投手非常習慣，大谷翔平、鈴木誠也等具備美職經驗的打者，應能發揮得比其他人更好。」
關於網友熱切關注的「鄭浩均小聯盟」背景，28歲的鄭浩均畢業於國立體大，2019 年成功旅美加盟洛杉磯道奇隊。雖然在新人聯盟期間遭遇疫情與傷勢磨難，但他出色的投球天分不減，2022 年返台選秀即被中信兄弟以首輪選中，並於 2023 年賽季大放異彩，一舉奪下中華職棒年度新人王。
鄭浩均薪水意外成熱搜！王牌巨投去年竟「被減薪 3 萬」
在熱搜關鍵字中，「鄭浩均薪水」是許多球迷好奇的點。身為 2022 年選秀首輪指名大物，鄭浩均的月薪曾來到 38 萬元。
然而，中信兄弟球團公布 2025 年球季調薪結果，鄭浩均的月薪由 38 萬元下調至 35 萬元，等於「月減薪 3 萬元」。這項反差在今晚對決大谷前夕引發討論，不少球迷期盼他今晚用壓制日本隊的精彩表現，為明年調薪掙得籌碼。
撇開薪水爭議，「鄭浩均數據」絕對是全台球迷抗日的定心丸。根據中華職棒官網資料，2025 年球季，他的壓制力堪稱驚人，數據顯示，鄭浩均在場上極具穩定性，是今日中華隊對決日本武士隊最關鍵的武器：
• 勝敗紀錄：5 勝 1 敗
• 防禦率（ERA）：1.49
• 每局被上壘率（WHIP）：0.90
• 三振數：主投 54.1 局送出 44 次奪三振
綽號「美美」由來揭曉：鄭浩均親揭「小時候比較三八」
除了球場上的霸氣，鄭浩均有趣的綽號「美美」也是搜尋熱點。他過去曾解釋由來：「小時候比較三八，想說自己幫自己取一個綽號，就想到叫『美美』。」
後來他甚至在美國獨立聯盟效力時，直接以「Mei-Mei」作為正式登錄名。他笑說因為中文名拼音對外國人來說太難唸，改用綽號不僅好記，更能跟隊友打成一片。今晚，這位外號親民但球速驚人的「美美」，將承載全台希望登板抗日！
ㄉㄚ
更多「2026經典賽」相關新聞。