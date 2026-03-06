我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有目擊網友稱潘姓男子為了閃避山豬釀禍，但從監視器未見有物體或是動物。（圖／警方提供）

新北市鶯歌區三鶯大橋今（6日）凌晨2時7分發生一起詭異自撞車禍，一名潘姓男子不明原因車輛失控撞上分隔島，造成其左前輪嚴重損毀，而潘男也受有手腳多處擦挫傷，所幸送醫後並無大礙。不過，有行經車輛PO出行車記錄器及山豬的照片，不免讓整起車禍和山豬做聯想，但行車記錄器及監視器中卻未拍到豬屍或是其他物體、動物，詳細車禍原因仍有待進一步調查釐清。據了解，29歲的潘姓男子當時駕駛小客車沿著三鶯大橋往鶯歌方向行駛，怎料，行經該路段右彎處時，不明原因車輛失控，導致自撞分隔島。有目擊民眾在網路上PO出行車記錄器，寫下：「鶯歌今日份路況。」除了貼出潘男自撞的行車記錄器外，另有一張路邊山豬的照片，疑似稱潘男為閃避山豬才會釀禍，但從行車記錄器可見，潘男於事發當下並未閃避物體或動物。警方獲報到場後，緊急將受有手腳多處擦挫傷的潘男送往恩主公醫院治療，所幸意識清楚、無生命危險；另依規定替潘男實施酒測，其酒測值為0。警方後續派遣交通分隊及二橋派出所員警到場處理，實施交通管制及疏導措施，現場由交通分隊依規定完成現場測繪、拍照及相關蒐證程序，並調閱周邊監視器影像