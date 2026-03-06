我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市長黃偉哲年底將卸任，民進黨提名綠委陳亭妃接棒，國民黨推出上屆也曾參選的國民黨立委謝龍介，因台南市堪稱「最綠」選區，是前總統陳水扁與現任總統賴清德本命區，台南選情備受關注。最新媒體民調顯示，陳亭妃目前僅小幅領先謝龍介5.39個百分點。《鉅聞天下新聞網》今（6）日公布最新民調指出，陳亭妃目前支持度為45.96%，謝龍介支持度為40.57%，雙方差距5.39個百分點，若再考量抽樣誤差正負2.48%，政壇人士認為，台南市長選戰似乎已呈現高度競爭的膠著局面。調查也顯示，上次總統大選投給賴清德的選民中，僅78.91%表態支持陳亭妃，意味著有21.09%的選民未延續支持。此外，民調指出，賴清德在台南市的施政滿意度為48.38%，未達過半，不滿意度為51.62%；黃偉哲滿意度為52.8%、不滿意度為47.20%。本次調查是由《鉅聞天下》委託，皮爾森數據負責執行，經費來源為《鉅聞天下新聞網》。針對台南市年滿20歲以上之網路人口，從2026年2月23日至2026年2月28日，共計進行6天，當中有效樣本為1,580份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.48%以內。抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP），在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。透過轉傳分享問卷、重複填答，以及各種不符合隨機抽樣條件之樣本，皆不屬於有效樣本。樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2026年1月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。