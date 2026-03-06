我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭5日晚間發生奪命車禍！23歲林姓男子駕駛賓士車，疑似毒駕並持有「喪屍煙彈」，在中山路三段與幸福路口高速追撞由59歲鍾姓女教師駕駛的銀色小客車，導致鍾女座車嚴重變形「剩半截」，送醫後宣告不治，另有3人受傷。校方接獲噩耗後悲痛發聲，表示鍾老師生前為人溫暖、熱心助人，深受師生愛戴，目前已安排主任代職並啟動諮商輔導。事發在5日晚間8時許，23歲林姓男子駕駛賓士車載著19歲妻子，行經中山路三段與幸福路口時，竟高速追撞59歲鍾姓婦人駕駛的銀色轎車。猛烈的撞擊力道導致鍾女車體瞬間扭曲、車尾凹陷僅剩半截，而林男的車頭也毀損如廢鐵，失控的兩車隨後衝向前，波及路邊及停等紅燈的6輛汽機車，現場一片狼藉，整起事故共造成4人受傷。意外發生後，鍾姓婦人受困在幾近全毀的車體內，當消防人員救出她時已失去生命跡象，送醫後仍傷重不治，至於肇事的林男與李姓妻子受有挫傷，另一名遭波及的61歲董姓女機車騎士則出現左腳骨折及腦部出血等傷勢。警方到場後對肇事的林姓駕駛，進行毒品唾液快篩，結果呈現陽性反應，隨後更在其車內搜出俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯。全案依公共危險罪及毒品危害防制條例等罪嫌，移送宜蘭地方檢察署偵辦，至於詳細案情仍有待警方釐清。如今，死者鍾姓婦人的身分也曝光，原來她生前在宜蘭一所知名的私立中小學擔任資深數學教師，並兼任國小三年級的班導師，服務至今已滿六年。接獲噩耗後，校方對此深感悲痛與不捨，指出鍾老師在教學上兢兢業業，私下更是同仁與學生眼中熱心助人的長輩，不僅曾慷慨出借房產供外籍教師居住，更曾為了初到台灣、僅攜帶夏裝的老師四處募集冬衣，甚至主動捐贈保暖衣物給弱勢族群。如此待人真誠且充滿溫度的良師，卻不幸遭遇死劫，令校方與親友備感痛心。針對班級事務，校方目前已安排兩位主任暫時代理導師職務。考慮到學生年紀尚小，校方暫時未對班級學生宣布死訊，正審慎評估合適的告知方式與時機。校方強調，後續將啟動諮商輔導機制協助學生心理調適，並承諾會盡全力協助家屬處理後續事宜。