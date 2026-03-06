我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今晚「中日大戰」，台中市府前廣場的直播現場，有多位啦啦隊女神應援。（圖／台中市政府提供，2026.03.06）

中華隊昨0：3不敵澳洲，WBC世界棒球經典賽預賽先吞1敗，今晚迎戰「大魔王」日本，台中市長盧秀燕將出席市府前廣場的大型直播會場。她表示過去中華隊也有前面輸掉、後面贏得大賽甚至冠軍的經驗，因此不必氣餒！今晚她準備了很多道具，與球迷一起集氣。市府透露，現場有限量銅鑼燒與日式綠茶，邀球迷「嗑日、飲日」挺台灣。WBC世界棒球經典賽預賽期間，台中市政府前廣場為中華隊進行4場賽事直播，昨天中午的第一場來了上千球迷，盧秀燕今晚將出席第二場的對日之戰。盧秀燕今（6）日上午出席太平生命紀念館啟用典禮，受訪時強調，雖然中華隊輸了第一場，但不要氣餒！球是圓的，過去在很多大賽也常常前面輸掉、後面贏回來，還奪得冠軍。盧秀燕說，對日這戰很重要，中市府以全國最大的戶外螢幕為中華隊加油，歡迎大家一起集氣，自己也準備嗑日、飲日道具，希望可以贏過日本，奪得勝利前進美國。台中市運動局指出，為迎接今晚的台日大戰，直播現場加碼應援火力，邀請職棒人氣應援團長中信兄弟「53哥」，人氣啦啦隊女神短今、少鹽、林夏蕾、衣宸等人到場，帶領球迷熱血應援。現場準備限量的銅鑼燒與日式綠茶，邀球迷「嗑日、飲日」挺台灣；另有抽獎活動，送出經典賽周邊商品等多項好禮，讓球迷邊看球邊互動。此外，因張育成是「台中出品」，只要張育成在這3天賽事擊出全壘打，現場將加碼抽限量張育成公仔娃娃及親筆簽名球；若擊出安打，也有機會獲得簽名海報。