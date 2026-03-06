我是廣告 請繼續往下閱讀

代工大廠鴻海今（6）日舉行開工典禮，董事長劉揚偉親自主持，並談及今年公司營運展望，他十分看好公司表現，「2026會是不錯的一年」，今年鴻海營收絕對沒問題，比起去年將一定會有雙位數以上的成長。鴻海今日舉行開工典禮，於鴻海總部舉行，並由董事長劉揚偉親自主持，也談及今年展望、中東戰事以及WBC相關事項。劉揚偉認為，若2026年沒有其他不清楚的變數，看起來會是非常不錯的一年，尤其在兩方面包含手機等消費性電子以及AI看起來不錯，運動嘉年華提出的目標不會有問題，年營收看好有雙位數的成長。另外，近期美伊戰爭衝突持續加局，地緣政治是否對鴻海有衝擊？劉揚偉表示，目前發生的地區對集團影響不大，但他提到，如果戰事延長，油價可能從80美元上升至100美元，也將推高原料與加工材料價格，終端消費者可能將會受影響；若戰爭時間短，影響則有限。至於與沙烏地阿拉伯的EV基礎建設合作是否將受戰事影響？他指出，因鴻海項目位於沙烏地阿拉伯，目前影響不大。而廠房也建設中，預計明年完成產品生產。媒體也關心關稅不定對電子代工產業影響。劉揚偉表示，對鴻海這類加工、代工業來說，關稅與原料上漲的直接影響不大，對客戶影響也有限，由於大型廠商、國際大廠，具備強大議價與鞏固貨源能力。但他也說，需要擔心的是整體價格上升使終端市場萎縮，進而影響企業。