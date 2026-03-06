我是廣告 請繼續往下閱讀

匝道封閉：連假前兩個週六（3月21日及28日），5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。

高乘載管制：連假前兩個週日(115年3月22日及29日)，15至20時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制。

收費措施：連假前兩個週休(115年3月21、22、28及29日)採單一費率再7折。

匝道封閉： 115年4月3日，0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)；5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。 115年4月4日，5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。 115年4月5日及6日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

高乘載管制 115年4月3日，6至12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道。 115年4月4日至6日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道 (結束時間將視交通狀況機動調整)。

收費措施 單一費率：115年4月3日至6日。 暫停收費：115年4月3日至6日，每日0至5時暫停收費。



清明節4天連假（4月3日至4月6日），高速公路局研判交通需求將以返鄉掃墓及旅遊旅次為主，假期交通量為111至123百萬車公里（mvk）；其中首日南向可達70mvk，為平日的1.5倍。同時，鼓勵民眾利用節前週休提早掃墓，以避開連假車流。清明節連假前兩個週休（3月21、22、28及29日）疏導措施：清明節連假期間疏導措施如下：